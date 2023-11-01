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3 شهداء جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جنين

11/1/2023 2:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 3 شبان وأصيب أربعة مواطنين على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، خلال عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، تخلله قصف بالطائرات المسيّرة وتدمير للبنية التحتية.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجددا مدينة جنين وأطراف مخيمها، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.


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