3 شهداء جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جنين

3 شهداء جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جنين
التاريخ
11/1/2023 2:07:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 3 شبان وأصيب أربعة مواطنين على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، خلال عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، تخلله قصف بالطائرات المسيّرة وتدمير للبنية التحتية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجددا مدينة جنين وأطراف مخيمها، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.
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