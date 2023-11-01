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السير: بدء الحملة الشتوية على المركبات

11/1/2023 2:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة السير عن بدء انطلاق الحملة الشتوية اليوم الاربعاء ولمدة شهر كامل للتأكد من صلاحية وجاهزية المركبات لاستقبال فصل الشتاء.


وقالت في منشور لها عبر فيسبوك " تأكد من صلاحية وجاهزية مركبتك للمسير الآمن خلال فصل الشتاء حرصاً على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق ".

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