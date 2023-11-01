السير: بدء الحملة الشتوية على المركبات
التاريخ
11/1/2023 2:07:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة السير عن بدء انطلاق الحملة الشتوية اليوم الاربعاء ولمدة شهر كامل للتأكد من صلاحية وجاهزية المركبات لاستقبال فصل الشتاء.
وقالت في منشور لها عبر فيسبوك " تأكد من صلاحية وجاهزية مركبتك للمسير الآمن خلال فصل الشتاء حرصاً على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق ".
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