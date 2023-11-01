اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر إن اشتباكات عنيفة تجري بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأشارت المصادر إلى قصف مدفعي إسرائيلي متواصل شمالي قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن المحاور الرئيسية للتوغل الإسرائيلي هي شمال وشمال غرب القطاع وجنوب وجنوب شرق مدينة غزة.
كما أفادت أنباء بمحاولة قوات الاحتلال التوغل في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.
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