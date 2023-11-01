Wednesday, 01 November 2023 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون بغزة

11/1/2023 2:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر إن اشتباكات عنيفة تجري بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.


وأشارت المصادر إلى قصف مدفعي إسرائيلي متواصل شمالي قطاع غزة.


وأكدت المصادر أن المحاور الرئيسية للتوغل الإسرائيلي هي شمال وشمال غرب القطاع وجنوب وجنوب شرق مدينة غزة.


كما أفادت أنباء بمحاولة قوات الاحتلال التوغل في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.


MENAFN01112023000208011052ID1107349511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث