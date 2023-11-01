الإضراب يعم محافظات الضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعب قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.
وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح"، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن الشعب الفلسطيني، والحق المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.
وفا
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