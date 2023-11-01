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الإضراب يعم محافظات الضفة

11/1/2023 2:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعب قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.


وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح"، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن الشعب الفلسطيني، والحق المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.

وفا


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