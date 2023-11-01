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الصاروخ الشبح.. مفاجأة جديدة بانتظار القوات الأوكرانية

11/1/2023 2:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر الإعلام الغربي مقالات تفيد بأن الروس يطورون صاروخا جديدا، لاستخدامه من مروحيات "كا- 52 " و"مي- 28" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.


وأعربت مجلة "فوربس" عن قلقها بشأن صاروخ "إزديلي – 305" الفائق الدقة، واعتبرت أنه "السبب الرئيسي" لإحباط الهجوم المضاد الأوكراني.


وقال الخبراء الروس في مكتب " كولومينسكي" للتصاميم الثقيلة، الشهير بتصميمه لصواريخ "إسكندر" التكتيكية، إن "إزديلي – 305" هو صاروخ خفيف موجّه متعدد الأهداف.


فما هي مواصفات هذا الصاروخ؟، مع العلم أن غالبيتها لا تزال سرية.
أولا - مداه 14.5 كيلومتر، ما يسمح لطواقم المروحيات إصابة الأهداف دون أن تدخل منطقة الدفاعات الجوية المعادية.


ثانيا - هو صاروخ موجه، ويعني ذلك أن طاقم المروحية يصاحبه بصريا حتى وصوله إلى الهدف. لذلك وصفه الخبراء الأجانب بأنه أصبح أكثر الصواريخ الخفيفة "جو – جو" فاعلية.


وأهم ميزات الصاروخ، هي "رأسه البصرية الموجهة ذاتيا"، حيث يمكن استخدامه في نظاميْن مختلفين. ففي النظام الأول يتم التقاط الهدف قبل إطلاقه، وبإمكان المروحية تغيير مسارها بعد إطلاقه مباشرة. أما في النظام الثاني، يمكن إطلاق الصاروخ بدون التقاط مسبق للهدف. ويحلق الصاروخ أولا نحو الهدف اعتمادا على الملاحة المستمرة مع إدخال تعديلات بواسطة الملاحة الفضائية. مع ذلك فإن الصور التي تلتقطها رأس الصاروخ تعود إلى المروحية حيث يختار الطيار الهدف المطلوب.


يذكر أن طول الصاروخ 1.495 متر، قطره 200 ملم، وزنه عند الإطلاق 105 كلغ، سرعة الصاروخ حتى 230 متر/ ثانية، وزن رأسه القتالية الشديدة الانفجار 25 كلغ.

RT

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