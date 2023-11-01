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جيش الاحتلال يدعي إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان

11/1/2023 2:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت وأسقطت صاروخ أرض جو أطلق من جنوب لبنان نحو طائرة حربية الليلة الماضية.


يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في إطار اشتباكات متفرقة بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.


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