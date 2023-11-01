جيش الاحتلال يدعي إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان

جيش الاحتلال يدعي إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان
التاريخ
11/1/2023 2:07:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت وأسقطت صاروخ أرض جو أطلق من جنوب لبنان نحو طائرة حربية الليلة الماضية.
يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في إطار اشتباكات متفرقة بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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