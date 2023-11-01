بيان تحذيري صادر عن عرين الأسود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجهت مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية رسالة لكل مسلحي الضفة لتصحيح بوصلتهم وتوجيه سلاحهم ضد الاحتلال، محذرة أن من يفعل عكس ذلك يضع نفسه في صف العملاء والمتخاذلين.



وقال العرين في بيان صحفي: "لا بارك الله بك ولا ببندقيتك إن لم تشتبك في هذه المعركة التي سيسجلها التاريخ، فإما أن تسجل نفسك في صف من شارك فيها وأنتصر أو أن تسجل نفسك مع العملاء والمتخاذلين".



وزاد: "آلاف البنادق التي يمتلكها شباب الضفة آن لها أن تخرج وأن تعرف بوصلتها، لا مبرر لكل بالغ عاقل أن يتأخر عن هذه المعركة بكل ما يملك من وسيلة وبالذات من يمتلكون السلاح".



وجدد العرين دعوته للإضراب الشامل في كل مدن الضفة والاشتباك في كافة الميادين وأضاف: "ونؤكد لن يعود أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية في الضفة الغربية حتى انتهاء المعركة".



وأشار العرين في بيانه إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التعتيم الاعلامي على ما يقوم به مقاومي الضفة من عمليات وأن غزة ليست وحدها، حيث قدمت الضفة خلال أيام شهداء مالم تقدمه في عام كامل.



وتابع: "الضفة الغربية على عهدها ووعدها، الاحتلال يعتم تعتيم كامل على كل اشتباك يقع في الضفة الغربية؟ نخاطبكم الآن وجنين ومخيمها في أوج اشتباكها ونابلس تشتبك وبيت أمر تشتبك".



وختم العرين بيانه محذرًا الاحتلال: "لن يستطيع هذا العدو احتمال ما يخطط ويحاك له في كل الساحات حتى يوم الجمعة القادم بإذن الله".

صفا