جيش الاحتلال يعترف بمقتل 9 جنود آخرين في معارك غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بمقتل 9 جنود آخرين في المعارك الدائرة مع المقاومة شمالي قطاع غزة ونشر أسمائهم.
وكان جيش الاحتلال اعترف قبل ذلك بمصرع جنديين في معارك غزة ونشر اسميهما.
وأكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أمس أن المقاومة قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال.
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