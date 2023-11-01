Wednesday, 01 November 2023 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعترف بمقتل 9 جنود آخرين في معارك غزة

11/1/2023 1:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بمقتل 9 جنود آخرين في المعارك الدائرة مع المقاومة شمالي قطاع غزة ونشر أسمائهم.


وكان جيش الاحتلال اعترف قبل ذلك بمصرع جنديين في معارك غزة ونشر اسميهما.


وأكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أمس أن المقاومة قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال.


MENAFN01112023000208011052ID1107349425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث