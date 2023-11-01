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شاهد العاصف .. كتائب القسام تكشف عن سلاح بحري

11/1/2023 1:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صور طوربيد“العاصف” الذي قالت إنه دخل الخدمة ضد القوات البحرية الإسرائيلية خلال معركة“طوفان الأقصى”.


وكان أبو عبيدة المتحدث باسم "القسام" قال -في كلمة مصورة- إن سلاح البحرية في "الكتائب" وجه عددا من الهجمات ضد أهداف بحرية إسرائيلية خلال الأيام الماضية على سواحل قطاع غزة، بواسطة طوربيد "العاصف" الموجه عن بعد والذي تم الكشف عنه خلال المعركة الحالية.


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