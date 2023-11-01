الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين بينهم أسير محرر، في أعقاب اقتحام بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: مهنا طه، وأيمن شماسنة، وصهيب سليم شماسنة، وهمام سعيد طبنجة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما اعتقل الأسير المحرر محمد جمال حوشية عقب الاعتداء عليه بالضرب.



وذكرت مصادر أن مواجهات اندلعت في بلدة قطنة لدى اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



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