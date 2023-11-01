إسرائيل تعلن عن مقتل تسعة من جنودها في الاشتباكات بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / اعلن الجيش الاسرائيل صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل تسعة من جنوده في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
وقالت وسائل الاعلام انه وفي اعقاب سماح الرقيب العسكري سمح بنشر خبر مفاده ان تسعة جنود من لواء حفعاتي قتلوا فجر اليوم في الاشتباكات بشمال قطاع غزة واصفة ما جرى بانه ماساة تعرض لها افراد من لواء حفعاتي.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية ان 13 جنديا كانوا في ناقلة جند تم استهدافها بصاروخ مضاد للدروع قتل 9 وأصيب 4 آخرون.
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