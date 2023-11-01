بلومبرج الامريكية : إسرائيل و واشنطن تبدان البحث في شكل نظام الحكم في غزة عقب انتهاء الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / نقلت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم الاربعاء تقريرا قالت فيه أن الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل بدات في البحث عن شكل نظام الحكم في قطاع غزة عقب اليوم الاخير من الحرب واسقاط نطام حماس على حد وصف الصحيفة.

وقالت الصحيفة نقلا عن شبكة بلومبرج الامريكية التي نشرت تقريرا ليلة الثلاثاء والأربعاء ان إسرائيل والولايات المتحدة بدات بالفعل بمناقشة احتمالات السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وانهيتر حركة حماس، حسبما قالت.

وبحسب التقرير، فانه يتم النظر أيضاً في إمكانية نشر قوة مراقبة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، أو سيطرة عدة دول، بما في ذلك القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية والألمانية.

كما تتضمن المناقشات حول اليوم الذي يلي انتهاء الحرب امكانية وضع غزة تحت وصاية

أو تحت رعاية الأمم المتحدة.



وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن هناك ضرورة "عاجلة" للنقاش في اليوم التالي للحرب، بعد بدء المناورة بدء المناورة البرية

الإسرائيلية في قطاع غزة.



في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن الأمر الحساس لا يزال في مرحلة مبكرة وأن كل شيء يمكن أن يتغير.



ووفقا لهم، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن الاحتمالات للوضع في غزة لم يتم تقديرها حتى الان". لكن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، المح الليلة الماضية، إلى أن واشنطن تدري بالفعل "مجموعة متنوعة من الخيارات" لليوم التالي للحرب.