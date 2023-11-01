بلومبرج الامريكية : إسرائيل و واشنطن تبدان البحث في شكل نظام الحكم في غزة عقب انتهاء الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / نقلت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم الاربعاء تقريرا قالت فيه أن الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل بدات في البحث عن شكل نظام الحكم في قطاع غزة عقب اليوم الاخير من الحرب واسقاط نطام حماس على حد وصف الصحيفة.
وقالت الصحيفة نقلا عن شبكة بلومبرج الامريكية التي نشرت تقريرا ليلة الثلاثاء والأربعاء ان إسرائيل والولايات المتحدة بدات بالفعل بمناقشة احتمالات السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وانهيتر حركة حماس، حسبما قالت.
وبحسب التقرير، فانه يتم النظر أيضاً في إمكانية نشر قوة مراقبة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، أو سيطرة عدة دول، بما في ذلك القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية والألمانية.
كما تتضمن المناقشات حول اليوم الذي يلي انتهاء الحرب امكانية وضع غزة تحت وصاية
أو تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن هناك ضرورة "عاجلة" للنقاش في اليوم التالي للحرب، بعد بدء المناورة بدء المناورة البرية
الإسرائيلية في قطاع غزة.
في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن الأمر الحساس لا يزال في مرحلة مبكرة وأن كل شيء يمكن أن يتغير.
ووفقا لهم، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن الاحتمالات للوضع في غزة لم يتم تقديرها حتى الان". لكن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، المح الليلة الماضية، إلى أن واشنطن تدري بالفعل "مجموعة متنوعة من الخيارات" لليوم التالي للحرب.
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