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شركة بالتل: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماما في غزة

11/1/2023 12:16:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية
(بالتل) فجر اليوم الأربعاء انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب على منصة " إكس"، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، التي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أنه منذ 7
أكتوبر الماضي، توجه إسرائيل ضربات متواصلة للقطاع ،ما أسفر عن مقتل نحو 8500 فلسطيني وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف مستمر من طيران ومدفعية وزوارق إسرئيل الحربية.

وبالتل هي أكبر شركة اتصالات في غزة.

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