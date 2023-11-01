وزيرة الخارجية اليابانية تزور إسرائيل والأردن هذا الأسبوع

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الثلاثاء إنها ستزور إسرائيل والأردن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في أحدث مسعى للمساعدة في تهدئة الحرب المحتدمة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت كاميكاوا، التي ستصبح أول وزيرة يابانية تقوم برحلة إلى إسرائيل منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، في مؤتمر صحفي أنها ترتب أيضا محادثات مع شخصيات فلسطينية بارزة خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام اعتبارا من يوم الخميس، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وستأتي رحلتها في الوقت الذي من المقرر أن تترأس فيه كاميكاوا اجتماعا لوزراء الخارجية لمجموعة الدول الصناعية السبع لمدة يومين اعتبارا من 7 نوفمبر في طوكيو ، حيث من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وتعهدت اليابان بتقديم 10 ملايين دولار كإغاثة طارئة لقطاع غزة، وفي الوقت نفسه، أدانت طوكيو حماس بسبب "هجومها الإرهابي".

وقالت كاميكاوا للصحفيين: "سأشرح موقف اليابان" من الصراع و"أتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق ذات الصلة مع التركيز على خفض التصعيد المبكر للوضع.

وتحافظ اليابان منذ فترة طويلة على علاقات ودية مع العديد من دول الشرق الأوسط حيث كانت تعتمد عليها بشكل كبير في واردات النفط الخام. وقالت كاميكاوا، التي تولت المنصب في منتصف سبتمبر، إن الاستقرار في المنطقة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليابان.

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