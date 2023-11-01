تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا ، ومع ساعات الظهيرة تهطل زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق و يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها إن الأجواء تميل ليلا الى الاستقرار التدريجي مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة .

