تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا ، ومع ساعات الظهيرة تهطل زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق و يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها إن الأجواء تميل ليلا الى الاستقرار التدريجي مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة .
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