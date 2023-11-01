بعد إعلان وسائل إعلام عبرية .. قيادي حوثي يغرد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أثار عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" باليمن (الحوثيون) حزام الأسد تساؤلات حول ما كتبه تزامنا مع إعلان وسائل إعلام عبرية اعتراض صواريخ فوق إيلات يرجح أنها قادمة من اليمن.



وكتب حزام الأسد في حسابه على منصة "إكس" باللغتين العربية والعبرية: "إيلات"، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الحوثيون قد أطلقوا صواريخ جديدة نحو المستوطنات الإسرائيلية عقب إعلانهم عن توجيه ضربة صاروخية ومسيرات سابقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن، حيث وصفت وسائل إعلام صواريخ الاعتراض المضادة بالكبيرة وهي ليست قبة حديدية أو ما يشابهها.

روسيا اليوم



