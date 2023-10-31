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حفظة القرآن يواصلون المنافسة بالتصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى الـ 26

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط أجواء إيمانية يواصل المشاركون في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده منافساتهم لنيل لقب دورتها الـ 26 التي تقام برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وشهدت التصفيات النهائية في ثالث أيامها مشاركة أكثر من 340 متسابقا من فئة الذكور في غرف اللجان التحكيمية المكونة من 15 لجنة.
وتحرص إدارة المسابقة على تغطية فروع المسابقة بجميع فئاتها العمرية من الذكور والإناث وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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