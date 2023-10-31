حفظة القرآن يواصلون المنافسة بالتصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى الـ 26

(MENAFN
- Al-Anbaa) وسط أجواء إيمانية يواصل المشاركون في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده منافساتهم لنيل لقب دورتها الـ 26 التي تقام برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وشهدت التصفيات النهائية في ثالث أيامها مشاركة أكثر من 340 متسابقا من فئة الذكور في غرف اللجان التحكيمية المكونة من 15 لجنة.
وتحرص إدارة المسابقة على تغطية فروع المسابقة بجميع فئاتها العمرية من الذكور والإناث وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
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