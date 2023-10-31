الكويت تدعو إلى دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

المنيفي: الكيان الإسرائيلي المحتل يواصل توجيه خطابات كراهية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني



دعت الكويت الاثنين إلى ضرورة دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التوصل إلى تسوية شاملة وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الديبلوماسي شهد المنيفي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة تحت البند الخاص بخطاب الكراهية.

وقالت المنيفي: «يصعب علينا الاحتفال بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينما يواصل الكيان الإسرائيلي المحتل توجيه خطابات كراهية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني بوصفه أقل بشرية وأكثر توحشا.. لا بوصفهم أصحاب حق تقف إلى جانبهم كل القوانين والأعراف الشرعية الدولية».

وأضافت المنيفي: نشهد اليوم «كارثة إنسانية بالدرجة الأولى نتيجة لما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلب لحقوقهم الإنسانية والأساسية»، مجددة موقف البلاد الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن العالم اليوم في أمس الحاجة لنشر ثقافة السلام والتسامح بين الأديان، مشددة على أن ظاهرة رهاب الإسلام تشعل روح الكراهية والعداء بين الشعوب.

وأعربت في هذا الصدد عن قلق البلاد البالغ إزاء تكرار حوادث التعصب والتمييز بمختلف أنواعه، قائلة «شهدنا مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية والتي تتمثل في التدنيس المتكرر للمصحف الشريف في بعض الدول تحت ستار ممارسة الحق في حرية التعبير».

وذكرت الملحق الديبلوماسي شهد المنيفي في الختام، أن الكويت تؤمن بضرورة احترام الإنسان من دون أي نوع من أنواع تمييز «كما تدين بلادي أعمال التضليل كافة ونشر المعلومات غير الحقيقية».

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل ما يلزم لإيقاف الإساءات للأديان السماوية كافة والأنبياء من خلال اتخاذ تدابير جادة وفعالة تجاه المتطرفين ممن يسعون «لإرهاب صوت الحق وإجباره على السكوت».