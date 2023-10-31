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مصادر لـ الأنباء 84 9% نسبة إنجاز طريق القاهرة

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن نسبة الإنجاز الحالية بمشروع طريق القاهرة الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والنقل البري 84.9% تقريبا وهي قريبة من النسبة المطلوبة حسب البرنامج الزمني.
وقالت المصادر ان المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.خالد العصيمي تفقد أعمال المشروع واطلع على سير الأعمال وحث على تذليل العقبات وشدد على سرعة الإنجاز.
ولفتت الى ان المشروع يمتد من الدائري الاول بمحافظة العاصمة الى مركز الشيخ عبدالله السالم في محافظة حولي ويتضمن 3 تقاطعات رئيسية على شارع القاهرة وهي: تقاطع شارع القاهرة مع الدائري الثاني، وتقاطعه مع الدائري الثالث، وتقاطعه مع شارع الاستقلال، بالإضافة إلى تقاطعي شارع بيروت وابن خلدون مع «القاهرة»، بالإضافة الى تقاطع الدائري الثاني من شارع الفحيحيل.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في مجال الطرق حيث ستكون حركة المرور انسيابية بالاتجاهين من وإلى العاصمة من دون وجود اشارات مرورية على شارع القاهرة وسيتم استيعاب زيادة حركة المرور من خلال زيادة سعة الطرق والتقاطعات وتوفير اتصالات جديدة في المنطقة وتعزيز السلامة المرورية.

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