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الأشغال تحصل على موافقة على طلب تمديد العقد الأول لوحدات المعالجة المتنقلة

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة الجهات المعنية على طلب التمديد الأول لعقد إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة المبرم مع إحدى الشركات المتخصصة لمدة 12 شهر من 5 أغسطس 2023 حتى 4 أغسطس 2024 بمبلغ إجمالي 2.4 مليون دينار.
وأوضحت مصادر أن فكرة توريد وتركيب محطات معالجة متنقلة هي إجراءات تتبعها وزارة الأشغال للمدن الحديثة والبعيدة عن الخدمات العامة لاستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها كحل مؤقت لحين الانتهاء من ربط المناطق بصورة دائمة مع الشبكات العامة، وذلك لحل القضية الإسكانية وسرعة توطين السكان في تلك المناطق، تفاديا لوقوع كوارث بيئية تعرض صحة السكان للخطر.

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