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اختتام دورتي التحقيقات الاستثنائية لمنتسبي هيئة القضاء العسكري

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن إطار التعاون بين الجيش ووزارة الداخلية اختتمت صباح امس دورتا التحقيقات الاستثنائية للضباط وضباط الصف والأفراد الحقوقيين، لمنتسبي هيئة القضاء العسكري واللتان عقدتا في مركز التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة للتحقيقات.

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