اختتام دورتي التحقيقات الاستثنائية لمنتسبي هيئة القضاء العسكري

اختتام دورتي التحقيقات الاستثنائية لمنتسبي هيئة القضاء العسكري
التاريخ
10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ضمن إطار التعاون بين الجيش ووزارة الداخلية اختتمت صباح امس دورتا التحقيقات الاستثنائية للضباط وضباط الصف والأفراد الحقوقيين، لمنتسبي هيئة القضاء العسكري واللتان عقدتا في مركز التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة للتحقيقات.
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