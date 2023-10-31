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عزام الصباح الكويت حريصة على دعم الشباب وتمكين المرأة

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شرم الشيخ ـ ناهد إمام
شهدت مدينة شرم الشيخ الافتتاح الرسمي للمعرض المصاحب لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات» في دورته الـ26 برئاسة رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب د. هدى يسي وبحضور حرم رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتيتش ولواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ود. غادة شلبي نائب وزير السياحة.
وتتضمن أجنحة المعرض العديد من المشروعات ذات الجودة المتميزة ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال تفقد أجنحة المعرض أشاد لواء خالد فودة بالمنتجات المعروضة وتطورها مما يزيد من التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والعربية والدولية.
بدورها، قالت د. هدى يسي، ان المعرض المصاحب للمؤتمر خاص بالمنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والأفريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، والمشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.
من جانبه، وجه السفير الشيخ عزام الصباح التحية للموقف المصري في نصرة القضية الفلسطينية، وقال إن مصر دائما الحصن المنيع للأمة العربية والركيزة الاستراتيجية لاستقرار وسلام المنطقة.
وأكد أن المؤتمر منصة استثمارية وتجارية وسياحية على المستوى الإقليمي والدولي ونتطلع جميعا للعمل المشترك.
وأشار إلى ان الشباب هم الثروة الحقيقية لأي دولة، مشيرا إلى أن الكويت حريصة على دعم الشباب وتعظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة باعتبارها شريكا أساسيا للتنمية.

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