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‫معهد القضاء دورة لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف القانونية بالجهات الحكومية

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
يعتزم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تنظيم الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف القانونية التخصصية الدفعة الـ 16 خلال الفترة من 3/12/2023 حتى 7/3/2024. وجاء في كتاب وجهه مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إلى وكيل وزارة العدل، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يعتزم تنظيم الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف القانونية التخصصية بالجهات الحكومية الدفعة الـ 16 خلال الفترة من 2023/12/3م حتى 2024/3/7م، وذلك في مقر المعهد أثناء الفترة الصباحية.
ودعا الكتاب الى ترشيح من تنطبق عليهم شروط وموافاة المعهد بأسماء المشاركين وبياناتهم في موعد أقصاه 23/11/2023، لاتخاذ اللازم.

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