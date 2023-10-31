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الإصلاح الاجتماعي نظمت النجاح - رحلة 2

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي فعالية «النجاح - رحلة 2» في مقرها بمنطقة الروضة بالتعاون مع جمعية جود الخيرية، وتعتبر هذه الفعالية جزءا من جهود الجمعية لتعزيز حب القراءة باللغة العربية بين الأطفال في المرحلة الابتدائية وتطوير مهارات النجاح الدراسي لدى الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنين وبنات، كما تسهم في تعزيز مهارات الأهل في مساعدة أبنائهم خلال مسار تعليمهم، وتأتي هذه الجهود في سياق تعزيز الهوية الإسلامية والعربية، وتوجيه الشباب نحو العلم والأخلاق والمهارات الحياتية، وتم إطلاق الفعالية يوم 30 أكتوبر واستمرت حتى 1 نوفمبر.
وقامت الجمعية أيضا بالشراكة مع جمعية جود الخيرية لدعم اللغة العربية وتعليمها لمختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال فريق متخصص ذي كفاءة وخبرة عالية في مجال تعليم اللغة العربية، مشيرة إلى أن الفاعلية تضمنت ورشا متنوعة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم تقديم هذه الورش بطريقة مشوقة وممتعة من قبل متخصصين في هذا المجال.
وكانت لدى الطلاب فرصة للمشاركة في 6 ورش مختلفة تساعدهم على غرس حب اللغة العربية والقيم التربوية والتعرف على معالم المسجد الأقصى المبارك، فك الله أسره، أما طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية فتم تنظيم ورش خاصة لهم، مثل «صناعة النجاح»، و«الدراسة الذكية».

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