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الغذاء والتغذية إغلاق منشأة و8 مخالفات بالجهراء

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
دشنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، منصة «راقب» حيث بدأت التشغيل التجريبي للأغذية المستوردة، وجاء العمل بالمنصة بتوجيهات من مجلس الوزراء للتوجه نحو التحول الرقمي وحرصا على سلامة الغذاء وتسهيل الإجراءات.
من جانب آخر، واصل المفتشون جولاتهم التفتيشية لتطبيق الأمن الغذائي وضمان وصول أغذية آمنة للمستهلك، حيث قاموا بجولة على أحد المجمعات بالجهراء أسفرت عن تحرير 8 مخالفات و11 تعهدا واغلاق منشأة تجارية وتحرير محضري إتلاف مواد غير صالحة.

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