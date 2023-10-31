الغذاء والتغذية إغلاق منشأة و8 مخالفات بالجهراء

(MENAFN
- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
دشنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، منصة «راقب» حيث بدأت التشغيل التجريبي للأغذية المستوردة، وجاء العمل بالمنصة بتوجيهات من مجلس الوزراء للتوجه نحو التحول الرقمي وحرصا على سلامة الغذاء وتسهيل الإجراءات.
من جانب آخر، واصل المفتشون جولاتهم التفتيشية لتطبيق الأمن الغذائي وضمان وصول أغذية آمنة للمستهلك، حيث قاموا بجولة على أحد المجمعات بالجهراء أسفرت عن تحرير 8 مخالفات و11 تعهدا واغلاق منشأة تجارية وتحرير محضري إتلاف مواد غير صالحة.
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