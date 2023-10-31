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المحاسبة تعزيز التعاون مع مكتب مدقق عام الهند

10/31/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع مكتب مراجع ومدقق عام الهند حلقة نقاشية مشتركة في موضوع التدقيق بمجال المستشفيات خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بمقر الديوان، وذلك ضمن إطار تفعيل خطة عمل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين للفترة 2023 إلى 2026.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة بديوان المحاسبة د.سعود الزمانان في كلمة ألقاها على هامش الحلقة النقاشية أن الجهاز الهندي من الأجهزة الرائدة على المستويين الآسيوي والدولي ويتمتع بتجارب كبيرة في مجال الرقابة على الأداء لكل الموضوعات ومن أهمها التدقيق على القطاع الصحي، وهو المحرك الأول بهذا المجال لجميع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وتبادل الخبرات والمعارف المهنية لرفع مستوى جودة التدقيق.
وأضاف الزمانان أن الحلقة النقاشية تركزت في التدقيق على الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، كما تتميز بتمازج التجارب والخبرات بين الجهازين، موضحا أنه تمت المناقشة حول الاستدامة في موضوع الخدمات الطبية والطوارئ والكفاءة والفاعلية في التدقيق على الخدمات الطبية واستدامتها، مبينا أن «المحاسبة» يسعى من خلال إبرام اتفاقيات التعاون مع الأجهزة الرقابية إلى استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتعزيز الكفاءات والكوادر الوطنية في للارتقاء بالعمل الرقابي.
وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد أن الديوان اعتمد خطة عمل جديدة للفترة 2023 إلى 2026 مقسمة على 4 مراحل يتم عقدها بالتبادل بين الكويت والهند، الأمر الذي يعتبر امتدادا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجهازين عام 2008.

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