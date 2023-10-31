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تكنولوجيا المعلومات تدريب 75 من قيادات ومسؤولي القطاع الحكومي

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من مسؤوليته في تعزيز عناصر الاستدامة الرقمية لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، نظم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبر مبادرة «أكاديمية القائد الرقمي» 4 ورش عمل مكثفة حول أهم المسارات الرئيسية لعملية التحول الرقمي، بمشاركة 75 من قيادات ومسؤولي القطاع الحكومي، وذلك بالتعاون مع أكبر الشركات والمؤسسات الرائدة عالميا في مجالات التكنولوجيا، والاستشارات والأبحاث، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت» وشركائهم «PWC» و«جارتنر» و«بلوفوايان».
وتم عقد الورش بشكل أسبوعيا، خلال الفترة من 26 سبتمبر الى 17 أكتوبر لتمكين قيادات القطاع الحكومي من أحدث تقنيات وتطبيقات التحول الرقمي الذكي، والاطلاع على تجارب تطبيقه عالميا، وذلك بهدف تسريع مسيرة التحول الرقمي للقطاع الحكومي الكويتي وضمان نجاحه، وضمت الورش الأربع المسارات الرئيسية لأكاديمية القائد الرقمي وهي التحول الرقمي، وإدارة التغيير، الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات.
وجاءت ورشة العمل الأولى حول مسار «مفهوم التحول الرقمي في القطاع الحكومي» لشرح كل ما يتعلق بمفهوم وأهمية التحول الرقمي الذكي في القطاع الحكومي، وما يمكن أن يسهم به في تسريع وتيرة التطور النوعي في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك عن طريق شرح الفرق بين مفهوم التحول الرقمي وتحسين الكفاءة الرقمية.
بينما ناقشت الورشة الثانية مسار «إدارة التغيير المؤسسي»، والذي يهدف إلى تمكين القادة والمسؤولين بالقطاع الحكومي من تبني المفاهيم الاساسية لبرامج التغيير، والتعرف على عناصره الناجحة، والجهات الفاعلة، وكيفية بناء برامج التغيير الخاصة بكل قطاع.
فيما تطرقت الورشة الثالثة إلى مسار «أساسيات الأمن السيبراني»، واستهدفت شرحا لأساسيات فروع أمن المعلومات بتخصصاتها المختلفة، والمعايير القياسية الدولية المتعارف عليها، بالإضافة الى آليات تقييم المخاطر وإدارتها، والتحوط من الاختراقات الالكترونية وكيفية التعامل معها، بالإضافة الى أساليب إدارة غرف عمليات الأمن الالكتروني وتطويرها.
أما ورشة العمل الرابعة فتم تخصيصها لمسار «الذكاء الاصطناعي»، والتي استهدفت نشر وتعزيز الوعي والفهم حول هذا المجال المتنامي سريع التطور، وذلك من خلال شرح واف لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في تحسين خدمات ومشروعات الحكومة الحالية، بالإضافة الى دوره في وضع استراتيجيات إدارة البيانات الحكومية وتحليلها.
وثمن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأشاد بفكرة «أكاديمية القائد الرقمي».
وأكد الشعلة أن التعاون مع «مايكروسوفت» يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة الى دعم وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للقطاع الحكومي عن طريق الاستعانة بأفضل الكيانات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال، ذلك من أجل المساهمة في توفير كافة عوامل النجاح لعملية التحول الرقمي الذكي والمعاصر للقطاع الحكومي، والوصول الى مجتمع ينبض بكل مظاهر التطور، والمعرفة، والتكنولوجيا الحديثة، لخدمة المواطن وكل من هم على أرض الكويت الغالية حتى نحقق رؤية كويت جديدة 2035.
بدوره، أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني، دعم الجهاز المستمر لجهود الدولة في مسيرتها نحو التحول الرقمي بكل قوة، كونه بيت الخبرة والمرجعية الأولى في مجال تكنولوجيا المعلومات للقطاع الحكومي، لافتا إلى أن الكويت حققت نجاحات ملموسة في مجال الرقمنة الشاملة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة وإحدى أهم ركائز رؤية كويت جديدة 2035.
وأوضح الحسيني أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أطلق العديد من المبادرات وعقد الكثير من الندوات وورش العمل، بالتعاون مع أكبر شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم، لخلق وتدريب كوادر قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية المتلاحقة الحالية والمستقبلية.

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