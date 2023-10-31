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التجارة أقصى العقوبات لأي رفع مصطنع لأسعار السلع

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتوانى عن تطبيق أقصى العقوبات على مخالفي القرارات والقوانين الوزارية بشأن برفع أسعار السلع رفعا مصطنعا.
وأضافت «التجارة» في بيان صحافي أنها قامت بتوجيه تحذير للشركات ومراكز البيع كافة بعدم فرض أي زيادة مصطنعة على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي، كما حذرت كل من تسول له نفسه باستغلال المناسبات أو الزيادات المادية برفع الأسعار رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات وقوانين الوزارة.
وأكدت أن فرق الوزارة التفتيشية والرقابية تعمل بكامل طاقتها ومستمرة بجولاتها التفتيشية في الانتشار في الأسواق في جميع المحافظات لردع مثل هذه الممارسات.
وأشارت إلى أنها لن تتردد عن القيام بالدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك وفق المادتين 12 و13 من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي قد تصل إلى الإغلاق الفوري.
وذكرت أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومن منطلق الدور الرقابي للوزارة وحرصا منها على القضاء على أي ممارسات مخالفة للقوانين وبتعليمات مباشرة من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ومتابعة مباشرة من وكيل الوزارة زياد الناجم.
وشددت على المستهلكين بعدم التردد في تقديم شكوى أو بلاغ عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات ليتم اتخاذ اللازم عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات الست أو التواصل المباشر عن طريق تطبيق «سهل»، مؤكدة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكوى يتقدم بها المستهلكون.

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