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أكاديمية الشهيد ناقشت تأثير وسائل التواصل على القيم

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
استضافت اكاديمية «المبدعين 5» التي ينظمها مكتب الشهيد لأبناء الشهداء ضمن برنامجها الأسبوعي د.محمد العوضي لمناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القيم.
وقال مدير ادارة التوجيه والرعاية الأسرية محمد المطيري ان الأكاديمية في عامها الخامس تتمحور حول أربعة محاور، وهي: النفسي الاجتماعي، والصحي، والاسري، والمالي والاقتصادي، وتتألف من 11 ندوة علمية متنوعة، حيث حرص الفريق على التنوع وتستقطب الابناء من الفئة العمرية ما بين 25 و55 بمشاركة 43 مشتركا.
واوضح انه تمت دعوة ابناء الشهداء للاشتراك في الاكاديمية عبر اعلانات وسائل التواصل مع شروط الانضمام، لافتا الى انها لاقت اقبالا كبيرا حيث سجل فيها العدد الاكبر من ابناء الشهداء لهذا العام.
واعلن انه في المرحلة المقبلة وبعد الانتهاء من الاكاديمية سيتم فتح باب الالتحاق بدورة الأرامل والتي يقدمها أكاديميون متخصصون وتتنوع بين التعامل مع الضغوط النفسية ودورات الرسم والديكور واخرى لصناعة الصابون.
بدوره، أكد د.محمد العوضي ان الانسان المعاصر بات لا يستطيع الانفصال عن الوسيلة التقنية الاحدث وبين صراع القيم، اذ ان الذي صنع هذه الاجهزة وابتكرها واعطانا المحتوى الخاص بها والنظام الخاص بها والقوانين التي تحكمها، هو المتحكم من حيث الانتاج والمحتوى بينما نحن امة مستهلكة ومستوردة للأشياء والافكار وبالتالي لا بد ان نتأثر وهناك تحد امامنا لحجم هذا التأثر.
وقال ان الواقع يؤكد ان الخطر على قيمنـــا فاق المتوقع حتى وصل الى بناتنا وابنائنا دون سن الرشد وكذلك للكبار الذين نزلوا في مستوى عقلياتهم الى ما دون سن الرشد ما خلق فوضى غير خلاقة ولكن هذا لا يعني اننا لا نستطيع تعديل المسار وذلك عبر وضع معايير المقبول والمرفوض فليس كل شيء يجب ان يجرب.
وأشاد بما يقدمه مكتب الشهيد من أفكار وبرامج تمكنه من حمل رسالة معينة وإيصالها الى المجتمع ونقد القيم العليا للمجتمع.
ويشارك عدد من ابناء الشهداء في هذه الأكاديمة، حيث قالت بلقيس الابراهيم ابنة الشهيد محمد الابراهيم ان هذه الدورات تنمي شخصية الفرد الذي يحتاج الى آراء متخصصين في أموره الحياتية بين وقت وآخر.
وقالت ان هذه الدورات التي تقدمها اكاديمية المبدعين تسعى لأن تساهم في تنمية ابناء الشهداء، لافتة الى انها المرة الاولى التي تشارك فيها وانها ستستمر بمتابعة هذه الدورات التي يقدمها أكاديميون.
ولفتت الى أن هدفها من المشاركة تنمية مواهبها وتوسيع مداركها، شاكرة مكتب الشهيد على ما يقوم به من خدمات لأبناء الشهداء وأسرهم، ما يشكل تعويضا معنويا لهم.
بدورها، قالت عذاري الفزيع ابنة الشهيد عبدالحميد الفزيع انها تستفيد جدا من المحاضرات المقدمة في الاكاديمية بوجود اكبر المتخصصين والمحاضرين.
وأملت ان يستمر المكتب في تقديم هذه المحاضرات والإعلان عنها بشكل أكبر والتواصل مع الأبناء للإعلان عن هذه الاعمال، آملة تكثيف برامج التوعية للاطفال لتعريفهم على ما مرت به الكويت جراء الغزو.
من جهتها، تحدثت مريم الطليحي ابنة الشهيد محمد الطليحي عن اهمية المشاركة في الاكاديمية ثقافيا واجتماعيا حيث تساهم بتوسيع أفق التعارف مع مجتمع اسر الشهداء.
ولفتت الى ان تنوع الموضوعات والمحاور الموجودة في الاكاديمية تساهم في تطوير وتنمية القدرات الشخصية في مختلف المجالات سواء الاجتماعية أو الثقافية أو النفسية أو حتى الاقتصادية.

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