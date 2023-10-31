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الحساوي رفع القدرات التشغيلية للموانئ لأهميتها الإستراتيجية في تمكين التجارة العالمية

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية بالتكليف جهاد الحساوي ضرورة رفع وتطوير القدرات التشغيلية للموانئ لما لها من أهمية إستراتيجية كبيرة في تمكين التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الكويت على خريطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الحساوي في فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ (ابوظبي 2023) الذي انطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الثاني من نوفمبر القادم تحت شعار «إعادة تصور الموانئ».
وقال الحساوي إن المؤسسة تشارك بتجربة الكويت في تحسين خدمات الموانئ وتطوير بنيتها التحتية من خلال المشاريع والاستثمارات التي تمت في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الموانئ وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
ولفت إلى أهمية المشاركة في هذا المؤتمر باعتباره فرصة قيمة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والمؤسسات الأخرى وتبادل المعرفة والخبرات في قطاع الموانئ كما سيكون لهذه المشاركة أثر إيجابي في تعزيز مكانة الكويت كمركز رائد في مجال النقل البحري.
وأضاف أن المؤتمر سيسلط الضوء على الابتكارات التكنولوجية والتطورات الحديثة في صناعة الموانئ التي تشهد تحولا رقميا كبيرا من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة لتحسين كفاءة وأداء الموانئ.
وعلى صعيد متصل أشاد الحساوي بالخدمة الملاحية الجديدة (الجسر البحري) التي أطلقتها مجموعة موانئ أبوظبي لتيسير حركة التجارة بين ميناء خليفة وميناء الشويخ لمساهمتها في تسريع وصول وتسليم البضائع والحاويات وشحنها لخدمة الشركات والموردين بين البلدين.
وقال إن الإمارات بشكل عام ـ وأبوظبي خصوصا ـ تعد واحدة من الوجهات الرائدة في قطاع الموانئ حول العالم حيث تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة وتتبع معايير عالمية في تشغيل الموانئ وخدمات الشحن.
وأشار إلى سعي مؤسسة الموانئ الكويتية لتوسيع دائرة خدماتها وتعزيز وصولنا إلى جميع الأسواق الإقليمية والدولية بما يتماشى مع تطلعات البلاد وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة ورائدة للتجارة والخدمات اللوجستية.

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