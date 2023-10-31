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وزراء الإسكان بدول التعاون بحثوا أهمية تبادل وجهات النظر والاستفادة من التجارب الخليجية

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع اللجنة الـ21 في العاصمة العمانية مسقط.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان أن أمينها العام جاسم البديوي بين في كلمة له خلال الاجتماع أهمية دور اللجنة في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني.
وأشار البديوي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتناول العديد من الموضوعات المهمة التي تعزز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك.
ووفقا للبيان عقد الوزراء جلسة حوارية عقب الاجتماع للحديث حول الاستراتيجيات الإسكانية المقامة على هامش أعمال (المؤتمر الإسكاني الخليجي الأول)، وفعاليات (الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول) في مسقط تم خلالها مناقشة وتبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات الإسكانية في دول مجلس التعاون والاستفادة من تجارب الدول الخليجية في هذا المجال.
وشارك المدير العام (المكلف) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت راشد العنزي في الجلسة التي نظمتها أمانة مجلس التعاون ووزارة الإسكان بعمان إلى جانب كل من الوزراء المعنيين بالإسكان بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة الحوارية تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان (الدورة الخامسة لعام 2023) والمساهمين والداعمين لقطاع الإسكان المرشحين من دول المجلس.

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