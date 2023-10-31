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50 طنا من المساعدات و4 سيارات إسعاف في الرحلة الثامنة للجسر الجوي لغزة

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقـلــعــت طائرتــــان تابعتان للقوة الجوية الكويتية ضمن الرحلة الثامنة للجسر الجوي الكويتي متجهتين إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنهما 50 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية و4 سيارات إسعاف تمهيدا لإيصالها للأشقاء في غزة. وتأتي هذه المبادرة من الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

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