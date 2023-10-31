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الحمود التعاون والعمل البناء الهادف الطريق إلى التنمية وتحقيق الإنجازات

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود على الدور الفعال والمهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في رسم مستقبل الكويت وأبنائها، وأعرب عن تفاؤله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، متمنيا أن يشهد تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الكويت وأهلها وأن يحقق مجلس الأمة طموحات وتطلعات الشعب الكويتي، فالكويت تستحق الأفضل بتضافر الجهود وتسخيرها والتعاون بين السلطتين لإنجاز القوانين.
وتمنى الشيخ فيصل الحمود أن يسعى الجميع من أجل العمل البناء الهادف وتحقيق التنمية والإنجاز، مبينا أن الكويت دولة المؤسسات والدستور والحريات والتي تتباهى بشعبها أمام جميع دول العالم في مجال الديموقراطية والمؤسسات البرلمانية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وأن يكلؤهما برعايته.

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