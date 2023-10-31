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الصندوق الكويتي للتنمية شارك في فعاليات الاحتفال بـ يوم الأمم المتحدة

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ سالم العبدالله، شارك الصندوق في فعالية «يوم الأمم المتحدة» الذي نظمه مكتب هيئة الأمم المتحدة بالكويت مساء يوم الاثنين.
وتأتي الاحتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على الشراكة الوثيقة بين الكويت وهيئات الأمم المتحدة في مجالي التنمية والسلام، وتعزيزا للتعاون المستدام بين الأمم المتحدة وحكومة الكويت في تحقيق الأهداف الإنمائية والجهود الرامية لتعزيز السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم الأمم المتحدة ان إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم الجهود والمشاريع الإنمائية والإنسانية للمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة حول العالم بلغ نحو 34 منحة بقيمة تصل إلى 108 ملايين دولار.
وأكد البحر أن جهود الصندوق الكويتي بالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة تأتي ضمن إطار دعم العمل الإنساني الإقليمي والدولي في تعزيز قدرة البلدان على التنمية، مما نتج عنه بالغ الأثر العميق في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي في الدول النامية، علاوة على دعم اللاجئين ومنحهم فرصة الحصول على حياة كريمة.

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