Wednesday, 01 November 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير السند الكويت تعمل ضمن المنظومة الدولية على نزع فتيل الأزمات وحل المشكلات بالوسائل السلمية

10/31/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى سويسرا وإمارة ليختنشتاين يعقوب السند «رغبة القيادة السياسية في تعزيز العلاقات الثنائية مع إمارة ليختنشتاين ومد الجسور مع جميع الدول وحرصها على بناء نظام عالمي يعم فيه السلام ويحترم فيه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
جاء ذلك في تصريح للسفير السند لـ«كونا» بعد تقديم أوراق اعتماده سفيرا محالا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين إلى سمو ولي العهد الأمير الوريث ألويس فون ليختنشتاين في العاصمة فادوتس.
وأضاف السفير السند «لقد نقلت تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما موفور الصحة لسمو أمير ليختنشتاين هانز آدم الثاني والأسرة الملكية ولشعب الامارة الصديق دوام التقدم والازدهار».
وأعرب السفير السند عن سعادته بأن يواكب تقديم أوراق اعتماده حلول الذكرى الـ15 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وامارة ليختنشتاين حيث نقل ولي العهد الأمير الوريث خالص التحيات والتمنيات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد دوام الصحة والعافية.
ونقل السفير السند عن ولي عهد امارة ليختنشتاين تأكيده ان بلاده تشاطر الكويت مواقفها وتعمل ضمن المنظومة الدولية على نزع فتيل الأزمات وحل المشكلات بالوسائل السلمية وانطلاقا من هذا الموقف فقد صوتت بلاده لدعم القرار العربي في الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار في غزة. وأوضح ان إمارة ليختنشتاين تحرص أيضا على وقف إطلاق النار ومنع الكارثة الإنسانية في غزة ومحاولة إيجاد حلول مستدامة لهذه القضية التي طال أمدها.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، قال ولي العهد إن ثمة قواسم كثيرة تجمع بلاده مع الكويت ولهما التصور نفسه لاستقرار الأمن والسلم الدوليين، معربا عن أمله أن يزداد التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الاستثمارية مع الصندوق الاستثماري في بلاده.
وتقع امارة ليختنشتاين بين سويسرا والنمسا بمساحة لا تتجاوز 160 كليومترا مربعا وتعداد السكان فيها نحو 40 ألف نسمة.
وتعتمد الامارة الفرنك السويسري عملة رئيسة لها وتلتزم بالحياد السياسي، كما أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

MENAFN31102023000130011022ID1107349273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث