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30 ألفا سجلوا للحج هذا العام قبل 10 أيام من إغلاق الباب

10/31/2023 11:29:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
فيما يتبقى من الزمن 10 أيام فقط ويغلق باب التسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام للراغبين من الكويت، سجل حتى الآن ما يقارب 30 ألف مواطن ومواطنة ومن المقيمين بصورة غير قانونية رغبتهم لأداء المناسك هذا العام وأغلب المسجلين من النساء.
ووفقا لوزارة الأوقاف فإن باب التسجيل يظل مفتوحا لإبداء الرغبة في أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ حتى 10 نوفمبر الجاري حيث سيغلق الباب إلكترونيا في تمام الساعة 12ظهرا، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
يذكر أن حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاج من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج، وتقوم الحملات التي تتخطى الـ50 حاجا مسجلا لديها بتنظيم الحج هذا العام اما الحملات التي يقل عدد الحجاج المسجلين لديها عن 50 حاجا فلن يسمح لها بتسيير الحج هذا العام.
وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية فإن التسجيل مستمر لهم حتى اغلاق باب التسجيل وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج وبانتظار موافقة السلطات السعودية لحجهم هذا العام.
هذا وتنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معرض الحج خلال الفترة من 11 - 15 شهر نوفمبر الجاري بأرض المعارض والذي يعد فرصة لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج بالتعرف على الخدمات المقدمة من الحملات والرد على جميع استفسارات الراغبين في اداء المناسك هذا العام من قبل ادارة الحج والعمرة.

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