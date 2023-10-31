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هيئة الدواء تكشف عوامل الإصابة بسرطان الثدى وتنصح بالفحص الذاتى دوريا

10/31/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت هيئة الدواء المصرية ، عن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي والتى تتضمن التقدم في السن​ ووجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)​.



وكذلك وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وبدء الدورة الشهرية في سن مبكر ​وانقطاع الطمث في سن متأخرة​

وتناول العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث​ والتعرض للعلاج الإشعاعي​ والسمنة المفرطة.​



وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ كونه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وأوضحت أن الكشف المبكر يمكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري.
















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