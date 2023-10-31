رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا وأوروبا للعمل على وقف المجازر الإسرائيلية فورا

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا وأوروبا للعمل على وقف المجازر الإسرائيلية فورا
التاريخ
10/31/2023 11:22:44 PM
(MENAFN
- Youm7) طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بالعمل الجاد والعاجل على الوقف الفوري للمجازر المروعة التي ترتكبها إسرائيل منذ 25 يومًا فى قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وأضاف اشتية -في بيان صحفي- أن ما يجرى فى قطاع غزة تطهير عرقى ومحاولة للتهجير القسري تمارسها آلة البطش الإسرائيلية بالقتل والترويع وتدمير البيوت على رؤوس ساكينها.
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