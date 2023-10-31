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رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا وأوروبا للعمل على وقف المجازر الإسرائيلية فورا

10/31/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Youm7) طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بالعمل الجاد والعاجل على الوقف الفوري للمجازر المروعة التي ترتكبها إسرائيل منذ 25 يومًا فى قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وأضاف اشتية -في بيان صحفي- أن ما يجرى فى قطاع غزة تطهير عرقى ومحاولة للتهجير القسري تمارسها آلة البطش الإسرائيلية بالقتل والترويع وتدمير البيوت على رؤوس ساكينها.







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