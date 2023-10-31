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المجلس الوطنى الفلسطينى: ما يحدث فى غزة تطهير عرقى ومن أكبر جرائم العصر الحديث

10/31/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المجلس الوطنى الفلسطينى، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ترتكب الإبادة الجماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، أن غزة تعيش جحيم الموت والقتل، وأصبحت من أخطر الكوارث بحق الإنسانية في عصرنا الحديث، مشيرا إلى أن ما حدث من مجزرة في مخيم "جباليا" بقصف بـ 4 أطنان من المتفجرات في أكثر الأماكن ازدحاما بالعالم، يعتبر من أكبر جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال والتي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح دون أي مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية، لتتضاعف المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية منذ بداية الحرب إلى أكثر من 926 مجزرة.

وعبر المجلس عن صدمته من الصمت المخزي للمجتمع الدولي، حيال الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، مضيفا أن "مستوى الدمار في المباني والبنية التحتية كأنه زلزال لم يسبق له مثيل"، مُنددا بدعم الدول والقوى المتنفذة لكيان الاحتلال وتبرير جرائمه بحق المدنيين وتراخيهم عن وقف هذه المجازر والإبادة الجماعية، محملا إياهم مسؤولية المذابح والتهجير في غزة، ووصف مواقفهم بأنها وصمة عار عليهم وعلى دول العالم المنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة.

ودعا المجلس الدول التي صوتت على قرار الأمم المتحدة بوقف العدوان، إلى اتخاذ خطوات عملية وعقابية بحق الاحتلال لإجباره على إيقاف حرب الإبادة على غزة.








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