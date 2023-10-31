واشنطن تطالب إسرائيل بوقف أعمال العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الإدارة الأمريكية قلقه للغاية إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعت جرينفيلد إسرائيل إلى التحرك لوقف هذه الظاهرة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، مضيفة "نحن ندين عملية القتل هذه وندعو إسرائيل إلى منع هذه الهجمات".

وفي وقت سابق، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ترشيح وزير الخزانة السابق جاك لو ليصبح السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل.

وبلغت حصيلة الأصوات النهائية 53 مقابل 43، مع موافقة العديد من الجمهوريين، بما في ذلك السيناتور ليندسي جراهام وراند بول، على اختيار الرئيس الأمريكي ،جو بايدن، لوزير الخزانة السابق جاك لو، ليصبح السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل.







