Wednesday, 01 November 2023 09:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئاسة الفلسطينية: عدم مُعاقبة إسرائيل يُشجعها على ارتكاب المجازر

10/31/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء أنه على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا حقيقيا تجاه وقف العدوان والمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها المجزرة التي ارتكبت في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن عدم محاكمة ومُحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ومجازرهم، هو الذي يشجعهم على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم، محملة المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز، مشددة على أن كل هذه الجرائم والمجازر لن تجعل الشعب الفلسطيني يركع أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء بل ستزيده تمسكا بحقوقه المشروعة وإصرارا على دحر هذا الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ودعت الرئاسة الفلسطينيين إلى الوحدة ورص الصفوف ونبذ الفتنة لمُجابهة هذه التحديات المصيرية، كما دعت أحرار العالم إلى إعلاء صوتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري متوجهة بالتحية إلى الفلسطينيين الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة البطش والقتل الاسرائيلية وتحديدًا في قطاع غزة والذين رفضوا التهجير وصمدوا وثبتوا إفشالا لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.







MENAFN31102023000132011024ID1107349256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث