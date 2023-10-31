الرئاسة الفلسطينية: عدم مُعاقبة إسرائيل يُشجعها على ارتكاب المجازر

MENAFN - Youm7) أكدت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء أنه على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا حقيقيا تجاه وقف العدوان والمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها المجزرة التي ارتكبت في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن عدم محاكمة ومُحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ومجازرهم، هو الذي يشجعهم على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم، محملة المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز، مشددة على أن كل هذه الجرائم والمجازر لن تجعل الشعب الفلسطيني يركع أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء بل ستزيده تمسكا بحقوقه المشروعة وإصرارا على دحر هذا الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.



ودعت الرئاسة الفلسطينيين إلى الوحدة ورص الصفوف ونبذ الفتنة لمُجابهة هذه التحديات المصيرية، كما دعت أحرار العالم إلى إعلاء صوتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم أجمع.



وطالبت الرئاسة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري متوجهة بالتحية إلى الفلسطينيين الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة البطش والقتل الاسرائيلية وتحديدًا في قطاع غزة والذين رفضوا التهجير وصمدوا وثبتوا إفشالا لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.