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المدارس تواصل عقد اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل كأول تقييم بالعام الدراسى

10/31/2023 11:22:41 PM
(MENAFN- Youm7) واصلت المدارس عقد اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل كأول تقييم بالعام الدراسي الجدي د، حيث يخوض الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى 6 امتحانات خلال الفصلين الدراسيين، 3 اختبارات بالفصل الدراسي الأول، وثلاث امتحانات بالفصل الدراسي الثاني.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة بامتحان شهر أكتوبر مختلفة من مدرسة لأخرى وهدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر ومواصفات الأسئلة واحدة لجميع الطلاب بحيث تقيس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين بما يتناسب مع المفردات الاختبارية التى تم تدريب المعلمين عليها خلال الفترة الماضية.



وكانت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية "الرابع والخامس والسادس" للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلى أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:



- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات.



- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .



- السؤال الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .












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