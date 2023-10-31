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أمين نقابة الأطباء: تدريب أكثر من 100 طبيب بالهلال الأحمر لعلاج مصابى غزة

10/31/2023 11:22:41 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ، مقرر لجنة مصر العطاء، إن أعداد الأطباء المتطوعين لصالح علاج مصابى أهل غزة قد ارتفع إلى 2000 طبيب من كافة التخصصات، مشيرا إلى الانتهاء من تدريب أكثر من 100 طبيب متطوع ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة، مشيرا إلى تطوع عدد كبير من الأطباء الذين سبق لهم تلقى تدريبات بالهلال الأحمر، وآخرين لديهم الخبرة للتعامل فى تلك الظروف.



وأوضح أمين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي لأهل فلسطين، مشيرا إلى أن الأطباء تستعد لكى تدعم المستشفيات المصرية الحدودية التى ستستقبل الجرحى حال فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنهم بصدد تجهيز المواد الاغاثية من أدوية ومواد إعاشة وألبان الأطفال، مشيرا إلى أن تلك قائمة تتجدد كل يوم وسيتم العمل عليها لتوفيرها، لافتا إلى بدء تدريب الدفعة الثانية من الأطباء المتطوعين بالهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، قائلا: "التخصصات التى حددها الجانب الفلسطيني، لتوفيرها فى القوافل الطبية الإغاثية: الجراحة والتخدير والرعاية المركزة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والعظام والنفسية والعصبية".



وكان قد دعا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، كافة الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب و الطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطينى.












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