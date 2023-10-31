عادات تمارسها قبل النوم تساعد على زيادة الوزن.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) في إطار جهودنا لتحقيق أهداف فقدان الوزن، من السهل التركيز بشكل كامل على السلوكيات اليومية، متناسين أن ما نقوم به قبل النوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على أجسامنا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Times of India.

إذا وجدت نفسك تكافح من أجل التخلص من الوزن، فقد حان الوقت لتحويل انتباهك إلى الروتين الليلي الذي غالبًا ما يتم التغاضي عنه البعض، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النظام الغذائي السيئ وقلة النشاط البدني هما أكبر المخاطر الصحية العالمية.

فيما يلي بعض العادات التى تجعلك لا تفقد الوزن.. 1.تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل

يعد تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أحد أهم الأسباب لعدم فقدان الوزن ، عندما تتناول وجبة خفيفة بالقرب من وقت النوم، لا يتوفر لجسمك الوقت الكافي لحرق تلك السعرات الحرارية قبل النوم، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، وللتغلب على هذه العادة، حدد وقتًا محددًا لتناول الطعام في المساء، ومن الأفضل أن يكون ذلك قبل ساعتين على الأقل من موعد النوم، تسمح هذه الممارسة لجسمك بهضم وجبتك الأخيرة بفعالية وتمنع تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

2. استخدام الأجهزة الإلكترونية في السرير

قد تبدو عادة استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة في السرير غير ضارة، ولكنها قد تعطل نمط نومك، ينبعث من هذه الأجهزة ضوء أزرق، والذي يمكن أن يتداخل مع إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم النوم، يمكن أن تؤدي نوعية النوم السيئة إلى اختلالات هرمونية، بما في ذلك زيادة هرمون الجريلين (هرمون الجوع) وانخفاض هرمون الليبتين (الهرمون الذي يعطيك الإحساس بالشبع)، هذا الخلل يمكن أن يجعل من الصعب التحكم في شهيتك ويمكن أن يساهم في زيادة الوزن، لمحاربة هذه العادة، حاول قطع الاتصال بالأجهزة الإلكترونية قبل ساعة على الأقل من وقت النوم واختيار الأنشطة التي تعزز الاسترخاء، مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ.

3. اتباع نمط للنوم غير منتظم يوميا

يمكن أن تؤدي أنماط النوم غير المتسقة إلى إحداث خلل في الساعة الداخلية لجسمك، والمعروفة باسم إيقاع الساعة البيولوجية، عندما يتعطل إيقاع الساعة البيولوجية لديك، فقد يؤثر ذلك على عملية التمثيل الغذائي وتنظيم الهرمونات، لتأسيس روتين نوم صحي، احرص على الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، يساعد هذا الاتساق جسمك على مواءمة عملياته مع جدول منتظم، مما يمكن أن يعزز فقدان الوزن والصحة العامة.

4. وجبات مسائية عالية الكربوهيدرات

تناول وجبات عشاء ثقيلة وعالية الكربوهيدرات في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، تسبب هذه الوجبات ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، يتبعه انخفاض، مما قد يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية في وقت لاحق من المساء، لتجنب ذلك، اختار عشاء متوازن يتضمن البروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية والألياف، يساعدك هذا المزيج على الشعور بالشبع والرضا دون التسبب في تقلبات حادة في نسبة السكر في الدم.

5. عدم شرب الكثير من الماء

عدم شرب كمية كافية من الماء خلال النهار يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، والذي قد يظهر على شكل الرغبة الشديدة في تناول الماء في وقت متأخر من الليل، في بعض الأحيان، يمكن لجسمك أن يخلط بين العطش والجوع، مما يدفعك إلى تناول الوجبات الخفيفة عندما يكون كل ما يحتاجه حقًا هو الماء، ولمنع ذلك، تأكد من الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ طوال اليوم، ولكن ضع في اعتبارك تقليل تناول السوائل في المساء لتجنب الذهاب المتكرر إلى الحمام أثناء الليل.





6. التوتر والقلق

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى الأكل العاطفي، فقد تؤدى مستويات التوتر المرتفعة إلى إطلاق هرمون الكورتيزول، مما قد يزيد من شهيتك وتفضيلك للأطعمة المريحة، للتحكم في التوتر، ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا، يمكن أن تساعد هذه التقنيات في تهدئة عقلك وتقليل الرغبة في تهدئة التوتر بتناول وجبات خفيفة غير صحية.

7. تخطى وجبات الطعام خلال النهار

إن تخطي وجبات الطعام خلال النهار في محاولة لتقليل السعرات الحرارية يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، عندما لا تأكل ما يكفي خلال النهار، فأنت أكثر عرضة للشعور بالجوع الشديد في المساء، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، من الضروري تناول وجبات منتظمة ومتوازنة طوال اليوم للحفاظ على مستويات طاقة مستقرة ومنع آلام الجوع في وقت متأخر من الليل. إن تضمين وجبات خفيفة صحية بين الوجبات يمكن أن يساعد أيضًا في التحكم في شهيتك.