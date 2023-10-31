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الأزهر الشريف ينظم اليوم ندوة لمناقشة التربية الإيجابية

10/31/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، الندوة الرابعة من الموسم السابع من البرامج الموجهة للمرأة، والذى يأتى تحت عنوان" التربية الإيجابية"، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، ومتابعة الدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر.



وتأتي آخر حلقات الموسم السابع، تحت عنوان: "الأساليب التربوية في معقابة الأبناء"، ويحاضر فيها كلٌّ من د. رحاب الزناتي، أستاذ التربية بجامعة الأزهر، ود. فاطمة الزهراء محمد محرز، مدرس الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وتدير الحوار د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.



وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش القضايا التى تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة الأربعاء المقبل، هى آخر ندوات الموسم السابع ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.



وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم يأتي استكمالا للمواسم الست الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي 4 محاضرات.



ولفت إلى أن الرواق الأزهرى يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.



وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.












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