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عميد إعلام القاهرة تكشف تفعيل برنامج للتوأمة مع جامعة اوتونوما ببرشلونة

10/31/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، عن تفاصيل تفعيل الكلية بكالوريس اللغة الإنجليزية فى شهر فبراير المقبل بالتعاون مع جامعة اوتونوما ببرشلونة، موضحة أن بمجرد تفعيل التوأمة يتم منح الطلاب شهادة مزدوجة.



وقالت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التوأمة مع جامعة برشلونة تم من خلال التعاون مع منظمة اليونسكو، موضحة أنه بموجب التوأمة يتاح للطلاب السفر والدراسة لمدة فصل دراسى فى برشلونة لتحقيق التبادل الطلابى.



وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن بموجب التوأمة أيضا سيتم سفر وفد من طلاب الكلية جميع الشعب خلال الفترة القليلة المقبلة للحصول على أول دورة تدريبية لطلاب الكلية مع وفد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.












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