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أوكرانيا وبلغاريا تبحثان قضية الأمن فى منطقة البحر الأسود

10/31/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الثلاثاء، مع رئيس وزراء بلغاريا نيكولاى دينكوف، قضية "الأمن فى منطقة البحر الأسود".

وأفاد بيان صادر عن المكتب الرئاسي الأوكراني، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن زيلينسكى شدد -خلال اللقاء- على أنه يجب إيجاد طرق لضمان الأمن في هذه المنطقة المهمة لأوروبا والعالم من خلال الجهود المشتركة.

وأوضح البيان أن زيلينسكي أطلع رئيس وزراء بلغاريا على جهود أوكرانيا لضمان الأمن الغذائي العالمي، من خلال إنشاء ممر تصدير بديل، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة بنشاط في مشاريع إزالة الألغام.

كما ناقش زيلينسكى ودينكوف حالة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأوكراني لبلغاريا في يوليو 2023.







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