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الحكومة الصربية تختتم اجتماعاتها مع صندوق النقد لاقتراض 400 مليون يورو

10/31/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Youm7) اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، اجتماعاتها مع السلطات الصربية؛ لمناقشة الأداء الاقتصادي؛ في خطوة قد تتوج باقتراض 400 مليون يورو.

وذكر صندوق النقد الدولي -في بيان الثلاثاء- أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يزال يخطو على المسار الصحيح مع تحقيق جميع الأهداف مع تقدم الإصلاح الهيكلي بشكل جيد، مشيرا إلى أن الاتفاق مع السلطات الصربية يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن ينظر في هذه المراجعة في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، ويصبح نحو 400 مليون يورو متاحا بعد اجتماع المجلس.

واعتبر الصندوق أن الاقتصاد الصربي يتعافى بشكل جيد من صدمات الطاقة العام الماضي على الرغم من الرياح المعاكسة من بيئة عالمية وإقليمية معاكسة، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2٪ في العام الجاري، ويرتفع إلى 3٪ العام القادم مع تعافي الطلب المحلي. فيما سجلت البطالة أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأكد الصندوق انه بفضل استمرار الاتجاهات المواتية في ميزان المدفوعات، بما في ذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، فإن احتياطيات النقد الأجنبي تتجاوز الآن 24 مليار يورو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.








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