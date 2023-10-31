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مجلس الشيوخ الأمريكى يؤيد ترشيح جاك لو سفيراً لدى إسرائيل

10/31/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Youm7) أيد مجلس الشيوخ الأمريكى الثلاثاء، مرشح الرئيس جو بايدن، وزير الخزانة السابق جاك لو، ليكون السفير الأميركي المقبل لدى إسرائيل، على الرغم من اعتراضات من الجمهوريين تتعلق بتعاملاته السابقة مع إيران.

وصوت مجلس الشيوخ لصالحه بأغلبية 53 صوتاً مقابل 43، على أساس حزبي إلى حد بعيد، إذ دعم زملاء بايدن الديمقراطيون لو، بينما عارضه معظم الجمهوريين. وكان لو يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لينال التصديق.

وسعى الديمقراطيون إلى ملء المنصب الشاغر بالسفارة في إسرائيل بسرعة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل من قطاع غزة.







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