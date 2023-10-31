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مستشار النمسا: معدل التضخم فى البلاد انخفض والوضع الاقتصادى جيد

10/31/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده يتطور بشكل إيجابي، حيث انخفض معدل التضخم، لافتا إلى أن بيانات هيئة الإحصاء النمساوية تشير إلى أن معدل التضخم لشهر أكتوبر الماضي بلغ 5.4 في المائة.

وقال نيهمر في تصريحات، إن التضخم انخفض، ولكن الأسعار لا تزال ترتفع بوتيرة أبطأ من السابق، مضيفا أن السياسات الاقتصادية النمساوية لها تأثير إيجابي، حيث حافظنا على القوة الشرائية وقدمنا دعمًا مستهدفًا للمواطنين في هذه المرحلة الصعبة، منوها باستمرار الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية ضد التضخم.

من جانبه، قال وزير المالية النمساوى الدكتور ماجنوس برونر، إن المساعدات استهدفت دعم القوة الشرائية وخفض تكاليف للكهرباء بالإضافة إلى دعم برامج الإغاثة الهيكلية.

من ناحية أخرى، أبدت أحزاب المعارضة النمساوية تحفظها على اعتبار الحكومة أنها حققت إنجازا؛ لكون أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع (ولكن ليس بنفس القدر)، مشيرة إلى أن النمسا لاتزال تشهد معدل تضخم أعلى بكثير من البلدان الأخرى في منطقة اليورو، حيث يبلغ معدل التضخم في المنطقة 2.9 بالمائة في المتوسط، في حين سجلت ألمانيا انخفاضًا في التضخم إلى 3.8 بالمائة في الشهر الماضي.







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